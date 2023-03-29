حاتم صلاح لـ«الدستور»: «بصور 12 ساعة يوميًا للانتهاء من مشاهد نفادي»

أعرب الفنان حاتم صلاح، عن سعادته بتجسيد شخصية "نفادي" ضمن أحداث الجزء السابع من مسلسل “الكبير أوي”، خاصًة الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد.

وتابع “صلاح” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"ً: “نفادي شخص غبي لكن بيحب صاحبه جدًا وهو الكبير ويحاول دائمًا العمل على مساعدته إلا أن غباءه يقف عائقًا أمام نجاح تلك المحاولات”.

وأضاف: “سقف توقعات الجمهور مرتفع، وإحنا تعبنا وعملنا اللي علينا، وبإذن الله الحلقات المقبلة تكون عند حسن ظن الجمهور”.

واختتم: “أنا بصور يوميًا لـ 12 ساعة، للانتهاء من تصوير مشاهدي في العمل ”.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

والجزء السابع من "الكبير أوي " بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار 3 حلقات وهما الحلقتان الثالثة والرابعة والخامسة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023، كما ظهر الفنان علاء مرسي، والفنان أوتاكا ضمن ضيوف الشرف الخاصين بالجزء الجديد.

وظهر الفنان أحمد السقا، في نهاية أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، ليساعد الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي في التوصل لمكان زوجته التي خطفت علي يد الفنان علاء مرسي المهزوز نفسيًا، ويلعب شخصية "عم فخري"، ضمن أحداث الحلقات الجديدة.