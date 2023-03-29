سكاي سبورتس: ميلان ينهي اتفاقه على تمديد عقد جيرو لـ2024

أنهى نادي ميلان الإيطالي، الاتفاق مع مهاجمه الفرنسي أولفييه جيرو، على تمديد عقده مع النادي، لمدة موسم جديد.

وينتهي عقد جيرو مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ منذ مطلع العام الجاري.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن النادي أنهى الاتفاق مع اللاعب بعد بطولة كأس العالم، والآن كل الأطراف وافقت على الشروط الأخيرة، عقب جلسة جمعتهما اليوم.

وأكدت الشبكة أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قدره 3.8 مليون يورو، بالإضافة إلى الحوافز ومن المنتظر أن يوقع على العقد الجديد في شهر إبريل المقبل.

جيرو بدأ مسيرته الاحترافية في نادي جيرنوبل الفرنسي، وتدرج بين فريق تحت 19 عامًا والرديف، ثم التصعيد للفريق الأول في 2006؛ ثم انتقل لنادي إستريس على سبيل الإعارة، ثم عاد للنادي مرة أخرى في 30 يونيو 2008، ثم انضم لنادي تورز الفرنسي ومنه إلى نادي مونبلييه في يوليو 2010.

ثم انضم جيرو لفريق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012، ولعب 6 سنوات ضمن صفوف الفريق، شارك خلالها في 253 مباراة، وسجل 105 أهداف وصنع 41.

وانضم لنادي تشيلسي حلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، وشارك في 119 مباراة وسجل 39 هدفًا وصنع 14.

وبات جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعد وصوله للهدف 53 في 121 مباراة لعبها بقميص منتخب بلاده.

ولعب جيرو 72 مباراة بقميص فريق ميلان منذ انضمامه، وسجل 26 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك جيرو في 34 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 6 لزملائه في الفريق، كما ساهم في تتويج فريقه ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.