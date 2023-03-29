الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 7 «جعفر العمدة»| فاطمة تراقب محمد رمضان.. ما الذي تسعى إليه؟

جعفر العمدة
جعفر العمدة

في الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان قامت فاطمة التي أعطاها بلال شامة نجل محمد رمضان بعدما خطفه منذ ١٩ عاما بمراقبته من خلال تتبعه في حي السيدة زينب.

تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة

وظهرت فاطمة وهي تنظر من بعيد لمحمد رمضان أثناء جلوسه في الحي، وعند عودتها لمنزلها قابلت صديقتها لتحكي لها ما يدور بذهنها بشأن نجله الذي ربته واعتنت به خلال السنوات الماضية.

وقالت لها: "قابلت بلال شامة صدفة في القطر وهربت منه ونزلت أجري شامة قالي مين أبو سيف الحقيقي طلع جعفر العمدة ومش عارفة أعمل أية أنا مش هقدر استغنى عن سيف ودا ابنه ومن حقه يعرف مش عارفة".

يعد مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد في الموسم الرمضاني الذي انتهى صناعه من تصوير كافة المشاهد قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

وتأخذ قناة دي ام سي العرش الحصري لمسلسل جعفر العمدة   وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

الحلقة 7 من «جعفر العمدة».. إيمان العاصي تراقب زينة ما السبب؟

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة مسلسل اجتماعي درامي إذ تدور أحداث مسلسل جعفر في إطار اجتماعي درامي كوميدي حول تاجر وهو محمد رمضان في حي السيدة زينب ويكون متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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