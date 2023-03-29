الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 7 من «جعفر العمدة».. صفصف تضبط والدة ثريا متلبسة بالسرقة: «منبه يا نوال»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

بدات أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “جعفر العمدة”، بمحاولة والدة مي كساب “ثريا”، إنهاء الخلاف بين نجلتها و"جعفر" بعد أن طلقها في نهاية أحداث الحلقة السادسة.

وأثارت والدة “ثريا” ريبة الفنانة هالة صدقي "الحاجة صفصف"، خاصة أنها أمسكت بشدة بحقيبة يدها، لتسألها “صفصف”: "انتي ماسكة في الشنطة كدة ليه وريني، مقلبة منبه يا نوال من البيت وطرحتي وحلقي والمنبه دا واخداه ليه هو انتوا يتعرفوا تناموا من الجوع عشان تأخدي منبه تصحي عليه".

جعفر العمدة هو مسلسل اجتماعي درامي إذ تدور أحداث مسلسل جعفر في إطار اجتماعي درامي كوميدي حول تاجر وهو محمد رمضان في حي السيدة زينب ويكون متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

جعفر العمدة يتم عرضه حصريا على قناة دي ام سي  وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد في الموسم الرمضاني الذي انتهى صناعه من تصوير كافة المشاهد وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة جعفر العمدة الحلقة 7

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

«طالب جمهوره بالدعاء».. وفاة والدة الفنان محمد عز

السيطرة على حريق فيلا داخل كومباوند شهير بأكتوبر

«تعمير لآخر المدى».. الدولة تنفق 119 مليار جنيه لتنمية المحافظات الحدودية

من وحي مسلسل مذكرات زوج .. ماذا يحدث داخل عيادات المشاكل الأسرية؟

تنفيذ مشروع ترميم وإنشاء سور حول دير القديس مارمينا العجايبي الأثري بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار