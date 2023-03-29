الحلقة 7 من «جعفر العمدة».. صفصف تضبط والدة ثريا متلبسة بالسرقة: «منبه يا نوال»

بدات أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “جعفر العمدة”، بمحاولة والدة مي كساب “ثريا”، إنهاء الخلاف بين نجلتها و"جعفر" بعد أن طلقها في نهاية أحداث الحلقة السادسة.

وأثارت والدة “ثريا” ريبة الفنانة هالة صدقي "الحاجة صفصف"، خاصة أنها أمسكت بشدة بحقيبة يدها، لتسألها “صفصف”: "انتي ماسكة في الشنطة كدة ليه وريني، مقلبة منبه يا نوال من البيت وطرحتي وحلقي والمنبه دا واخداه ليه هو انتوا يتعرفوا تناموا من الجوع عشان تأخدي منبه تصحي عليه".

جعفر العمدة هو مسلسل اجتماعي درامي إذ تدور أحداث مسلسل جعفر في إطار اجتماعي درامي كوميدي حول تاجر وهو محمد رمضان في حي السيدة زينب ويكون متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

جعفر العمدة يتم عرضه حصريا على قناة دي ام سي وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد في الموسم الرمضاني الذي انتهى صناعه من تصوير كافة المشاهد وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.