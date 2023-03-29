تقارير: 4 مدربين مرشحين لخلافة هيرفي رينارد في تدريب السعودية

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن هوية المرشحين لتولي منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، خلال الفترة المقبلة، وذلك لخلافة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قرر الرحيل عن منصبه.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن اسم البرتغالي خورجي خيسوس، المدير الفني لفريق فناربخشة التركي، بين الملفات المطروحة لتولي تدريب المنتخب السعودي عقب استقالة هيرفي رينارد، مع وجود المدرب الوطني سعد الشهري، والفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي روبرتو مانشيني ضمن الخيارات.

وأشارت الصحيفة، إلى إمكانية دخول أسماء جديدة لتولي الفنية الفنية لـ «الأخضر»، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس أمم آسيا «قطر 2023».

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن في تصريحات تلفزيونية، أمس الثلاثاء، أنه سيتمُّ التروّي في قرار تعيين مدرب جديد، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ الوقت الكافي لاختيار الاسم البديل.

وأوضح المسحل، أن "الفرنسي ناصر لاريت، المدير الفني للاتحاد السعودي، قرَّر منح لاعبي المنتخب راحةً في فترة التوقف المقبلة، التي ستكون في يونيو بعد نهاية الموسم، ولن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد قبل هذا الشهر، مؤكدًا أنهم سيراجعون كافة الملفات ويقيِّمونها مع المدير الفني".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، موافقته على طلب هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب، بعدم إكمال المدة المتبقية من عقده، مضيفًا أنه على ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد.

وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو الماضي، تجديد عقد هيرفي رينارد حتى 2027.