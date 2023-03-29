خالد يوسف: «سره الباتع» يؤكد فكرة الوطنية وغرس الانتماء الحقيقى

قال المخرج خالد يوسف إن مسلسل «سره الباتع» من الأعمال التي تعبر عن الهوية الوطنية المصرية بكل أجيالها.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة «إي أف أم»، أن «تتر المسلسل من غناء الفنان محمد منير يحكي أننا لدينا أبطال في كل زمان ومكان، مثل حامد وأحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبدالناصر وغيرهم».

وأشار إلى أننا كنا نحتاج للتأكيد على فكرة الوطنية المصرية وغرس الانتماء الحقيقي الوطني وهذا ما تناوله المسلسل وحاولنا إيصاله.

كما أكد المخرج أن تجربة «سره الباتع» كانت مرهقة جدًا، وأشبه بعملية انتحارية، مشيرًا إلى أن التصوير استمر حوالي 18 أسبوعًا على عكس الأفلام التي تستغرق 8 أسابيع فقط.