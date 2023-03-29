الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

تحدث الكرواتي كريشمير ريزتش، المدير الفني السابق لـ ضمك، على أنباء توليه تدريب نادي الزمالك خلفًا لـ جوسفالدو فيريرا.

وقال ريزتش في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «لا يمكنني أن أتحدث عن أندية طالما لم تحدث الأمور، يمكنني أن أقول إنها شائعات فقط».

وأضاف: «أعرف كم هو الزمالك.. فريق كبير، والمدربون الكبار هم الذين دربوه فقط، وهو شرف لي أن أكون في دائرة المرشحين لتدريب الفريق».

كان مصدر داخل نادي الزمالك، قد كشف عن اسم المدير الفني الجديد للفريق، والذي تم الاتفاق معه عن طريق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك أنهت الاتفاق مع الكرواتي كريشمير ريزتش لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة حتى نهاية الموسم الجاري.