الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

كريشمير ريزتش
كريشمير ريزتش

تحدث الكرواتي كريشمير ريزتش، المدير الفني السابق لـ ضمك، على أنباء توليه تدريب نادي الزمالك خلفًا لـ جوسفالدو فيريرا.

وقال ريزتش في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «لا يمكنني أن أتحدث عن أندية طالما لم تحدث الأمور، يمكنني أن أقول إنها شائعات فقط».

وأضاف: «أعرف كم هو الزمالك.. فريق كبير، والمدربون الكبار هم الذين دربوه فقط، وهو شرف لي أن أكون في دائرة المرشحين لتدريب الفريق».

كان مصدر داخل نادي الزمالك، قد كشف عن اسم المدير الفني الجديد للفريق، والذي تم الاتفاق معه عن طريق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك أنهت الاتفاق مع الكرواتي كريشمير ريزتش لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة حتى نهاية الموسم الجاري.

كريشمير ريزتش ضمك الزمالك ريزتش فيريرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

سهم «المصرية للاتصالات» يستقبل تعيين رئيس تنفيذي جديد بصعود بنسبة 7%

هبوط أسعار الذهب بسبب ضغط سلبي من ارتفاع عائد السندات الأمريكية

فحص 88 حالة فى قافلة طبية استهدفت 8 قرى بأسوان

خالد يوسف: «سره الباتع» يؤكد فكرة الوطنية وغرس الانتماء الحقيقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار