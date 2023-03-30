الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

متطوع بـ«حياة كريمة»: فرحة البسطاء بكرتونة الخير داعمنا الأساسي

حياة كريمة
حياة كريمة

يحمل بين يديه الخير والجود ليقطع مسافات تعد بمئات الامتار تنقلهم من منطقة الى أخرى ليصل بالمعونة للبسطاء في شهر الكرم.

"الداعم الاساسي" هكذا وصف هشام البنا، احد متطوعي حياة كريمة أنه ينتظر ان يرى الابتسامة على وجه الأسرة التي كانت لا تعلم كيف ستقضي شهر رمضان:"تطوعت في حياة كريمة منذ عامين وعملت في مختلف المشروعات التطوعية سواء ترميم المنازل أو بناء المنشآت، أو حتى الأمور الإدارية، إلا أن مبادرة الإطعام والتكفل بسد احتياجات الاسر الغذائية هى الاقرب إلىّ".

تابع أن مبادرة الإطعام تطمئن البسطاء خاصة في شهر رمضان، فدعوة الأم البسيطة أكبر مكسب لي للاستمرار في التطوع، مؤكدًا أن الشنطة الغذائية تُشبع الأسرة متوسطة، فمكونات شنطة رمضان التي توزعها المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتكون من ٢ كيلو رز، ٢ كيلو سكر، ٤ اكياس مكرونة (الكيس ٤٠٠ جرام )، كيس فول (٥٠٠ جرام )، كيس لوبيا (٥٠٠ جرام )، ٧٥٠ مل زيت، ١٠٠ جرام شاي.

وأكمل متطوع الخير أن البسطاء في القرى الاكثر احتياجا يسعدون بكرتونة الخير التي تساعد بها المبادرة الرئاسية لتعينهم على مصاعب الحياة، وعلى الازمات الاقتصادية التي يتأثرون بها اكثر من غيرهم.

واشاد بالمبادرة الرئاسبة حياة كريمة بأنها استطاعت تغيير واقع فقير بائس حرم التطوير لنهضة من الانجازات التي شملت كافة الجوانب الحياتية ليتغير ظهير تلك المناطق الى واجهه حضارية شاهده على جهد وعمل سنوات.

حياة كريمه شنط رمضان شنط خيرية الإسكندرية برج العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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