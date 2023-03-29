خالد يوسف: «سره الباتع» يحكى عن الهوية الوطنية ومواصفات الشخصية المصرية

كشف المخرج خالد يوسف عبر برنامج "رمضان ويانا" على "نغم إف إم" أن مسلسل "سره الباتع" يحكي عن الهوية الوطنية والشخصية المصرية ومواصفاتها، معربًا عن حزنه، لأن الدولة تعرضت لأكثر من اختبار في السنوات الأخيرة ومحاولات لتغيير الهوية والوطنية والثقافة والشخصية المصرية.

مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف

وأضاف "يوسف" خلال البرنامج الذي تقدمه المذيعتين "شافكي المنير" و"إنجي أنور" أنه خلال المسلسل تم التأكيد على ملامح الشخصية المصرية الوطنية، فهي ثابتة منذ فجر التاريخ، ولم تتغير رغم ما تعرضت له على مر السنوات وتنتقل من جيل لجيل، مستشهدًا بغناء الفنان محمد منير في تتر المسلسل "موال بلدنا قديم أصله... كاشف لكل بطل فصله".

وأكد خالد يوسف أن مصر لديها نماذج ملهمة لأجيالها، وأن التحديات التي واجهتها على مر العصور واحدة، مشيرًا إلى أن مصر أكثر دولة في العالم كانت مستهدفة من البطالمة والهكسوس والقوى العظمى، وأنها دائمًا ما كانت بؤرة اهتمام العالم، لعدة اعتبارات منها الموقع الجغرافي وتأثير مصر في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشاد يوسف بتعاون فريق عمل مسلسل "سره الباتع" المكون من 60 نجمًا ونجمة، وسعادتهم بعودته مرة أخرى. كذلك أشاد بعدم تردد أي نجم في تقديم دور في المسلسل، حتى لو مشهد واحد. فضلًا عن دعم الشركة المتحدة للإنتاج أو سينرجي، وتواجدهم في الإنتاج والمساندة في تقديم كل الإمكانيات.

وأكد المخرج خالد يوسف أن جميع المشاهد نفذت على النسق السينمائي الذي اشتهرت به أعماله، حيث أعطى كل مشهد حقه. مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في تقديم العمل في صورة مسلسل يتمثل في عرض العوالم المختلفة للأماكن والشخصيات بشكل أوسع وأشمل، في حين هناك صعوبة في محاولة اختزال الخطوط الدرامية والتفاصيل الكثيرة في فيلم.

وقال يوسف إن حياته العملية وتاريخه الفني عبارة عن سينما، وكان لديه فضول بأن يطل على المشاهد وهو في منزله بعمل فني.

أما عن أحداث مسلسل "سره الباتع"، يقول المخرج خالد يوسف إنه بدأ المسلسل من خلال عيون العالم الفرنسي الذي جسده الفنان "حسين فهمي" والذي عشق تراب هذا البلد وأحب شخصية "حامد"، ورفض العودة مع الحملة الفرنسية، وظل يجوب وراء أسطورة "حامد" والمقامات المتعددة ليرويها للأحفاد.

وأكد يوسف أن النقد الذي وجه للمسلسل، ليس نقدًا منهجيًا أو معتمدًا على دلائل محددة، حيث هناك خلط شديد ما بين "التاريخ" و"رؤيتك للتاريخ". مؤكدًا بأن الفن لا يوثق، وأن المعاهد العملية والأكاديميات والمؤرخين هم من يقومون بالتوثيق. وقال خلال البرنامج "الفنون لا تؤرخ لأحد".

وأضاف أن قصة "سره الباتع" تتسم بالدراما الخيالية، وليست قصة توثيقية تُدرس في المعاهد. وقال يوسف "فيه ناس مش شايفة نابليون إنه أكبر إنجاز أو إضافة حصلت للثقافة المصرية، أحب أقولهم إن نابليون اللي جاب المطبعة مصر".

ووصف المخرج ارتباط المصريين بالأضرحة وآل البيت، بالارتباط الحميد، مشيرًا إلى أن هذا الارتباط لا يؤثر على المجتمع بل إنه زاد روحي جميل.

واستشهد يوسف، بلسان الدكتور يوسف إسكندر في مسلسل "سره باتع"، الذي أوضح أن المصريين بيطحنوا أي ثقافة آتية، بيمصروها".

تتر مسلسل سره الباتع

وكشف عن أنه أنهى تصوير جميع مشاهد المسلسل، مع الإبقاء على يوم واحد للتصوير. فقد يقوم بإضافة أو تعديل مشهد عند الانتهاء من مونتاج المسلسل بالكامل.

وعن دور الفنان أحمد عبدالعزيز في المسلسل، قال المخرج خالد يوسف إن الفنان رفض في البداية القيام بالدور كونه مختلفًا كثيرًا عن شخصيته. ولكنه نجح في إقناعه وأكد نجاحه في تجسيد الشخصية، لأن بها مساحة تمثيلًا هائلة.

واختتم حديثه بالإشادة بالفنان "محمد منير" صوت مصر. مؤكدًا أن الأغنية بصوته تخلد بوطنية كلماتها عن مصر. وكذلك قال "لما بسترجع روح المعلم وصاحب الفضل عليا، يوسف شاهين، ده شيء بيفرحني، وروح يوسف شاهين ستظل ملازماني".