الطفل شنودة فى أحضان أسرته

تسلّمت أسرة السيدة آمال إبراهيم، الطفل شنودة تنفيذا لقرار نيابة شمال القاهرة الكلية، والقاضي بتسليم الطفل شنودة إلى السيدة آمال التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا على نفسها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

وكلفت النيابة، السيدة آمال باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.