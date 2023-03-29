الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة كفر الشيخ تنظم المسابقة الكشفية الفنية لعشائر الجوالة

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

تنظم إدارة الجوالة والخدمة العامة المسابقة الكشفية الفنيه لعشائر الجوالة بجامعة كفر الشيخ، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وتتنافس عشائر الجوالة بالجامعة وفقا لبنود اللائحة المنظمة للمسابقة بهدف تنمية المهارات الكشفية والإرشادية للجوالين والجوالات وتنمية روح التعاون التنافسي بين العشائر من خلال تنفيذ الفعاليات المختلفة على مدار أسبوع كامل خلال الفترة من ٢٦ مارس الجاري وحتى ٤ ابريل القادم، وبإشراف هيئة التحكيم على أن يتم التحكيم النهائي للمسابقة الاثنين القادم بمبني الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك ضمن مشروعات مركز التدريب الكشفي والإرشادي.

وأشاد رئيس الجامعة، بأعمال الطلاب والطالبات الفنية من أشغال ولوحات موضحا حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة مشيرا إلى أهمية دور النشاط الكشفي والجوالة لتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد ونشر روح التنافس الشريف بين المشاركين في إطار المبادئ الكشفية والتي تهدف الى تنمية المجتمع والخدمة العامة والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بمتابعة وتنفيذ الدكتور صفوت شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومسئولي النشاط بالادارة حازم عياد، وأحمد عبد الله، وأمل عبد الرحمن، ومسئولي رعاية الشباب بكليات الجامعة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل.

جوالة جامعة كفر الشيخ مسابقة الشباب الرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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