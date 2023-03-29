الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع أسعار السكر اليوم الأربعاء

السكر
السكر

تراجعت أسعار السكر، اليوم الأربعاء لدى تجار الجملة في السوق المحلي، إذ تراجع طن السكر المكرر خلال التعاملات، واستقر لدى المستهلك.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز والنشاء الغذائي، علي مدار نحو أسبوعين، وذلك عقب الزيادة، الخميس 16 مارس، ما بين 1500 و2000 جنيه بالطن.

أسعار السكر اليوم
السكر الأبيض
وسجل سعر طن السكر الأبيض انخفاضًا بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 17,600 جنيه، بدلًا من 17,700 جنيه، رستقر سعر الجلوكوز، اليوم عند 20,000 جنيه للطن، عقب الزيادة، الخميس 16 مارس، بنحو 1500 جنيه، وثبت على مدار نحو أسبوعين، طن النشا الغذائي عند 21,000 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وبلغ سعر كيلو السكر اليوم للمستهلك 21 جنيهًا.

أسعار السكر عالميا
أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك


انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم الأربعاء، حيث انخفض عقد مايو 2023 عند 21.20 سنت للرطل، بمقدار هبوط 0.11 سنت، وقت كتابة الخبر.

وتراجع عقد يوليو 2023 بنسبة 0.38%، ليسجل 20.75 سنت للرطل أي بمقدار انخفاض 0.08 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

هبطت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر مايو 2023، عند 612.70 دولار للطن، بمقدار تراجع 3.5 دولار، أي بنسبة 0.57%، وقت كتابة هذا الخبر.

وانخفض عقد تداول أغسطس 2023، ليسجل 599.20 دولار للطن، بهبوط قدره 2.90 دولار، أي بنسبة 0.48%.

وتشهد هذا الفترة تراجع أسعار السكر خلال الفترة المقبلة مع تزايد المعروض فى الأسواق بعد قرار وزارة التجارة والصناعة وقف التصدير.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارًا الأسبوع الماضى بحظر تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن حاجة الأسواق المحلية، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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