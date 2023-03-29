تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج ومواعيد العرض في رمضان 2023

زاد البحث عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج و مواعيد العرض عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الملايين من عشاق الدراما الرمضانية حيث يدور المسلسل في إطار اجتماعي ويناقش موضوع الخلافات الزوجية وكيفية التصدي لها ومحاولة إيجاد حلول مناسبة حفاظًا على كيان الأسرة المصرية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي

يعرض المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج للفنان طارق لطفي عبر شاشة مجموعة قنوات CBC بشكل حصري خلال أيام شهر رمضان المبارك وهى أحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويمكن للجمهور الذي يبحث عن مسلسلات اجتماعية تناقش أحداث واقعية متابعته من خلال ضبط إشارة بث القناة عبر الإحداثيات التالية:-

تردد قناة CBC

القمر الصناعي : Nail sat.

التردد : 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD.



تردد قناة CBC Drama

القمر الصناعي : Nail sat.

التردد : 11621.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة SD.

مواعيد عرض مسلسل طارف لطفي مذكرات زوج عبر CBC

انطلق موسم الدراما الرمضانية يوم الخميس الماضي الموافق 22 مارس الجاري حيث بدأت كافة القنوات الفضائية في عرض الأعمال الفنية والتي يتنافس فيها مجموعة هائلة من نجوم الفن من بينهم مسلسل مذكرات زوج والذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة سي بي سي حيث يعرض في تمام الساعة 8:45 مساءا ويعاد مرتين خلال اليوم الأولى الساعة 2:30 صباحا والثانية 2:30 مساء اليوم التالي.

ويعرض عبر شاشة قناة CBC Drama في تمام الساعة 11:15 مساءا ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحا فيما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 11:45 صباحا، وذلك لتتناسب مع مواعيد كافة متابعي الدراما الرمضانية.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج عبر منصة Watch It

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج ومواعيد عرضه عبر Watch It محور اهتمام الملايين من المواطنين مؤخرًا حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة 9:00 مساءا عبر منصة Watch It والتي يفضلها الكثيرين حاليا لمتابعة المسلسلات الرمضانية دون فواصل إعلانية طويلة.

المسلسل نوعية المسلسلات التي تدور أحداثها في 15 حلقة ويحكي على رؤوف الذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي ويعمل مراقب جوي حيث يتمرد على حياته الزوجية لاكتشافه أنه لم حقق أهدافه التي كان يسعى إليها لذلك يضطر إلى الذهاب إلى طبيب نفسي والذي ينصحه بتدون مذكراته.

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