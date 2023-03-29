العثور على جثة سائق مذبوحاً فى شبين القناطر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لضبط مجهولين ذبحا سائق تروسيكل عندما اعترضهما خلال سرقة التروسيكل الخاص به بمنطقة عرب جهينة بمدينة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، فطعناه في الرقبة وأماكن متفرقة بالجسد وفرا هاربين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص يدعى أحمد السيد حسنين، 17 سنة، سائق، ملقاة على الطريق بمنطقة عرب جهينة وبه جرح ذبحي بالرقبة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية برئاسة المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث شبين القناطر، إلى مكان البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان رفقة صديقه في طريقهما إلى العمل.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة مجهولين استوقفا المجني عليه وصديقه لسرقة التروسيكل، وعندما رفضا ترك التروسيكل طعنا القتيل في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال، وإصابة صديقه بطعنات سطحية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.