معلول يقود تونس للتأهل لكأس الأمم الإفريقية بالفوز على ليبيا

تأهل منتخب تونس إلى كأس الأمم الإفريقية والتي ستُقام في كوت ديفوار العام المقبل، بانتصاره على مضيفه الليبي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي، في الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والتي ستُقام في كوت ديفوار، العام المقبل.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق هيثم الجويني في الدقيقة 16، بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها علي معلول من الجهة اليسرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب تونس لـ 10 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، فيما تجمد رصيد ليبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

تشكيل تونس أمام ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا

أما عن تشكيل تونس أمام ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا، فشهد تواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أساسيًا، فيما جلس سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك بدلًا من الجيوين في الدقيقة 85.

وجاء تشكيل تونس لمواجهة ليبيا كالآتي:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: محمد دراجر - ياسين مرياح - نادر الغندري - علي معلول

خط الوسط: إلياس السخيري - حنبعل المجبري - عيسى العيدوني

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان - عمر العيوني - هيثم الجويني.

وكان منتخب تونس قد تغلب على نظيره الليبي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بـ تونس في الجولة الثالثة من التصفيات.

وكان منتخب بوركينا فاسو، قد تأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، وذلك عقب تغلبه على مضيفه منتخب توجو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد دي كيجي، بالعاصمة لومي، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للتصفيات.

ورفع منتخب بوركينا فاسو، رصيده إلى 10 نقاط، محافظًا على موقعه في الصدارة، بينما تجمد رصيد منتخب توجو، عند نقطتين، في المركز الرابع.