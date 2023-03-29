الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير أمن معلومات يوضح أسباب النمو المتصاعد للهجمات الإلكترونية في الوقت الحالي

الهجمات الإلكترونية
الهجمات الإلكترونية

أوضح المهندس محمد فتحي، خبير أمن المعلومات، السر وراء النمو المتصاعد والكبير في الهجمات الإلكترونية التي حدثت مؤخراً، قائلاً: "إن كل الدول بدأت تتحول رقمياً بشكل كبير جدًأ، حيث يوجد الشركات المهتمة بالتحويل الرقمي فيما يتعلق بالأمور المالية بشكل عام".

وأضاف محمد فتحي خلال لقائه ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن أغلب الأشياء متواجدة أون لاين حاليًا، لافتاً إلى أنه مع تزايد التطبيقات تجعل هناك زيادة من الهجمات الإلكترونية، خاصة وأن هناك الكثير من الشركات على مستوى العالم أصبحت تتعرض للاختراق بشكل كبير جدًا. 

وأشار إلى أنه طالما أن الشركات تكبر، أو يصبح لديها سمعة جيدة في السوق أو في العالم، لافتاً إلى أن نسبة زيادة الهجمات الإلكترونية في 2022 تبلغ 38% مقارنة بـ 2021. 

وأكد أن الهجمات الالكترونية لم تعد تقتصر على اختراق الباسورد، وإنما أصبح يوجد فيروسات تأخذ الباسوردات الخاصة بكل المستخدمين.

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بعد الفاصل

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