الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

10 رمضان.. قصور الثقافة تطلق فعاليات ليالي رمضان بالعريش

ليالى رمضان الثقافية
ليالى رمضان الثقافية

تنطلق مساء السبت المقبل، العاشر من رمضان، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بفرع ثقافة شمال سيناء، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بقصر ثقافة العريش وعدد من المواقع الثقافية بالفرع، وتستمر حتى 22 رمضان، ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة "ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان".

يشمل برنامج العروض الفنية المقدمة خلال فعاليات الليالي عروضا للفنون شعبية لفرقتي العريش وبني سويف، والعريش التلقائية، والعريش الاستعراضية، وإنشاد ديني لفرقتي البحيرة والإسماعيلية وموسيقى عربية لفرقتي محمد عبد الوهاب، العريش، وبورسعيد الآلات شعبية. بالإضافة إلى عروض مسرحية لفرق أسوان، أسيوط، طنطا المسرحية.

كما يتضمن البرنامج الثقافي أمسيات شعرية بمقهى كابتن غزالي الثقافي يشارك بها نخبة متميزة من الشعراء، ولقاءات برنامج "العودة إلى الجذور" بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء ومنهم: حسونة فتحي، حاتم عبد الهادي، مسعد بدر، عبد القادر عيد، عبدالله السلامية، بالإضافة إلى لقاءات برنامج "عطر الأحباب" الذي يتناول سير المبدعين الراحلين ومنهم: عبد القادر مرسي، عطية عليان، عنيز سالم، حافظ الصادق، بالإضافة إلى محاضرات ثقافية متنوعة.

ويتضمن برنامج الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عددا من ورش الفنون التشكيلية للأطفال منها ورش فنية إبداعية، إعادة تدوير لصنع فانوس رمضان، لوحات سيناوية ورش من التصنيع بالألومنيوم والنحاس وأيضا ورشة الحكي والألعاب الشعبية للباحث د. حمدي سليمان.

وتقدم كذلك ورش إبداعية لذوي القدرات الخاصة، وعدة ورش للأشغال اليدوية للمرأة منها ورشة ثوب سيناوي تدريب شادية عبد العليم، ورشة الكليم للمدربة زينب عبدربه.

على جانب آخر، شهد قصر ثقافة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية"، ضمن لقاءات التثقيف الرقمي التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وعقدت المحاضرة بحضور العديد من السيدات ورواد القصر.

ليالي رمضان الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة العريش الثقافة فى كل مكان ليالى رمضان إنشاد ديني لفرقتي البحيرة والإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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