الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

واصلت أسعار الذهب في مصر تسجيلها أرقامًا قياسية في عمليات البيع والشراء حيث تخطى 2000 جنيه، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصريى 2,120 جنيهًا للبيع في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية..

وتسجل أسعار الذهب المحلية ارتفاعًا كبيرًا بالتزامن مع  تسجيل ارتفاع أسعار الذهب العالمي متأثرة بتراجع سعر الدولار، فارتفعت أسعار الذهب بقوة أكبر لتسجل العقود الآجلة مستوى 1,990 دولار للأوقية، بينما سجل الذهب في المعاملات الفورية 1,971 دولار للأوقية. 

سعر الدهب اليوم 

  • الذهب عيار 24 للبيع 2,389  جنيها، وللشراء 2,423 جنيها.
  • الذهب عيار 22 للبيع 2,190 جنيها، وللشراء 2,221 جنيها.
  • الدهب عيار 21 للبيع 2,090 جنيها، وللشراء 2,120 جنيها.

بيع ودائع وقروض بنك سيليكون فالي يؤثر بالسلب على سوق الذهب

نقص رأس المال في البنوك الأمريكية يدعم صعود الذهب عالميا

  • الدهب عيار 18 للبيع 1,791 جنيها، وللشراء 1,817 جنيها.
  • الذهب عيار 14 للبيع 1,393 جنيها، وللشراء 1,413 جنيها.
  • الذهب عيار 12 للبيع 1,194 جنيها، وللشراء 1,211 جنيها.
  • الأونصة  للبيع 74,285 جنيها، وللشراء 75,351 جنيها.
  • الجنيه الذهب: بيع 16,720 جنيها، وللشراء 16,960 جنيها.
  • الكيلو من الذهب: للبيع 2,388,571 جنيها، شراء 2,422,857جنيها.

 

سعر السبيكة والجنيه الدهب 

  • سبيكة ذهب عيار 24 من VALCAMBI : 259040 جنيه.
  • سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرامات: 13150 جنيها
  • سبيكة بى تى سي وزن 20 جراما: 52215 جنيها.
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرامات: 26290 جنيها
  • جنيه ذهب وزن 8 جرامات: 18065 جنيها
  • نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 9140 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 18280 جنيها.

 

 

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ارتباك غير مبرر في أسعار الذهب اليوم

الذهب سعر السبيكة الجنيه الدهب الدهب عيار 21 الدهب عيار 18 سعر الدهب اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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