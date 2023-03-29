سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

واصلت أسعار الذهب في مصر تسجيلها أرقامًا قياسية في عمليات البيع والشراء حيث تخطى 2000 جنيه، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصريى 2,120 جنيهًا للبيع في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية..

وتسجل أسعار الذهب المحلية ارتفاعًا كبيرًا بالتزامن مع تسجيل ارتفاع أسعار الذهب العالمي متأثرة بتراجع سعر الدولار، فارتفعت أسعار الذهب بقوة أكبر لتسجل العقود الآجلة مستوى 1,990 دولار للأوقية، بينما سجل الذهب في المعاملات الفورية 1,971 دولار للأوقية.

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24 للبيع 2,389 جنيها، وللشراء 2,423 جنيها.

الذهب عيار 22 للبيع 2,190 جنيها، وللشراء 2,221 جنيها.

الدهب عيار 21 للبيع 2,090 جنيها، وللشراء 2,120 جنيها.

الدهب عيار 18 للبيع 1,791 جنيها، وللشراء 1,817 جنيها.

الذهب عيار 14 للبيع 1,393 جنيها، وللشراء 1,413 جنيها.

الذهب عيار 12 للبيع 1,194 جنيها، وللشراء 1,211 جنيها.

الأونصة للبيع 74,285 جنيها، وللشراء 75,351 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 16,720 جنيها، وللشراء 16,960 جنيها.

الكيلو من الذهب: للبيع 2,388,571 جنيها، شراء 2,422,857جنيها.

سعر السبيكة والجنيه الدهب