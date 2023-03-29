صالون أحمد عبد المعطى حجازى يناقش «شعر المرأة» ببيت الشعر.. الأحد

يناقش صالون أحمد عبد المعطى حجازى ببيت الشعر العربى "مركز إبداع الست وسيلة"، موضوع "شعر المرأة"، وذلك يوم الأحد الموافق 2 أبريل فى تمام التاسعة مساءً.

يشارك فى مناقشة الموضوع حسام جايل، زينب فرغلي، تامر فاروق، ديمة محمود، مدحت صفوت، ناهد راحيل.

يذكر أن دكتور هاني أبو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية، كلّف الشاعر سامح محجوب بإدارة بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة.

سامح محجوب شاعر وإعلامي من مصر، عمل مديراً لمركز سعد زغلول الثقافي في القاهرة حاز درع الجامعة المصرية في شعر الفصحى في العام 1999م. ودرع أمير الشعراء أحمد شوقي 2001.

وحاز جائزة دار الأدباء عن أفضل قصيدة (أبو ذر الغفاري) وجائزة البابطين عن قصيدته (على إيقاع ضحكته يمشي) له “لا شيء يساوي حزن النهر” و”الحفر بيد واحدة”، وديوان “مجاز الماء” ومجموعة “امرأةٌ مُفَخَّخةٌ بالياسمين.. ينتظرُها عاشقٌ أعزل” عن نادي تبوك الأدبي.

يقع مركز إبداع الست وسيلة بمنطقة الأزهر ملاصقاً من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلاً بواجهته الشمالية الشرقية ( الرئيسية) علي حارة الست وسيله .

وبني المنزل عام (1074 هـ 1664) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير الي أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيله هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حالياً ملكية المجلس الأعلى للآثار

لهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصي اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدي الي دركاه نصل منها الي فناء سماوي، يؤدي الى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي الى القاعة الكبرى وانتهى ترميم هذا المنزل 2005، ويمثل نموذجاً فريداً لعمارة المنازل في العصر العثماني.

صدر مؤخراً قرار وزير الثقافة بتخصيص هذا المنزل ليكون مقراً "لبيت الشعر العربى" ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يقدم من خلاله عديد من الفعاليات الثقافية والأدبية. وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكافة التجهيزات اللازمة والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عموماً.