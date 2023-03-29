مصر للمقاصة تحقق إيرادت بـ1.760 مليار جنيه خلال 2022

كشفت نتائج أعمال شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022، عن ارتفاع قياسي في أجمالي الإيرادات المتحققة حيث قفزت إيرادات الشركة لـ1.760 مليار جنيه مقارنة بـ1.008 مليار جنيه عام 2021 وبنسبة نمو 75%.

ومثلت الإيرادات الناتجة عن الاستثمار نحو 68% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2022 لتسجل 1.195 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الأرباح المحقق خلال العام بنسبة 110% لتسجل 1.049 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 495 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبلغت نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي الإيرادات 60% خلال العام المالي 2022 مقارنة ب 49% عام 2021.

وأرجعت الشركة القفزة التى تحققت في صافي الأرباح إلى الأداء المتميز للأنشطة التشغيلية، والاستثمار الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار ، فضلا عن نمو إيرادات نشاط التوقيع الإلكتروني بشكل ملحوظ بنسبة 404% خلال العام المالي 2022.

ونجحت الشركة في الوصول بصافي أرباح صندوق ضمان التسويات (أحد أنشطة الشركة الرئيسية) خلال عام 2022 لتسجل 115 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 144%.

وعلى صعيد آخر قامت الشركة بصرف عوائد عن الأوراق المالية المودعة لديها بالجنيه المصري وبالعملات الأجنبية بإجمالي 664 مليار جنيه مصري تقريبا خلال 2022 بزيادة قدرها 5% عن 2021.

جدير بالذكر أن شركة مصر للمقاصة إستعانت بشركة ماكينزي العالمية لوضع استراتيجية لتطوير خطة إستراتيجية خلال الثلاث سنوات المقبلة، والتي تركز بشكل أساسي على تدعيم إيرادات الشركة وخلق مصادر دخل جديدة تنبثق من النشاط الرئيسي وتطوير الخدمات بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتلاحق والسريع، وبما يساهم في تحقيق رؤية الشركة الهادفة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة المخاطر وحماية أمن المعلومات، وبما يضمن تقديم الخدمات وفقا والمعايير الدولية.