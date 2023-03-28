«رسالة الإمام» و«الكتيبة 101» تتصدران.. الدراما المصرية الرمضانية تنال إعجاب المواطنين بالقدس

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا رصدت كاميراتها من خلاله ردود فعل المواطنين بالقدس على الدراما المصرية الرمضانية 2023.

وقالت إحدى المواطنات إنها من متابعي مسلسل "الكبير أوي 7"، بسبب الأجواء الكوميدية به وأنها تنتظره كل يوم في رمضان خاصة عند اجتماع العائلة.

مسلسل الإمام والكتيبة 101 تتصدران

وقال مواطن آخر إنه يفضل مشاهدة المسلسلات الدينية خاصة مسلسل "الإمام"، لأنه جيد جدًا متمنيًا أن يواصل الطريق الذي بدأ به.

وأضاف آخر، إنه يفضل الأعمال الكوميدية مثل مسلسل "100 حمد لله ع السلامة"، لأنه يخرجهم من النكد والهم.

وأكد آخر أنه يفضل متابعة الأعمال التي تعبر عن قضية مثل مسلسل "الكتيبة 101"، لأنه يرى هذه الأحداث في بلدهم.

وأشار آخر إلى أنه يتابع مسلسل "مذكرات زوجية"، حتى يستفيد منه بعد زواجه.