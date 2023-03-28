الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«رسالة الإمام» و«الكتيبة 101» تتصدران.. الدراما المصرية الرمضانية تنال إعجاب المواطنين بالقدس

رسالة الإمام
رسالة الإمام

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا رصدت كاميراتها من خلاله ردود فعل المواطنين بالقدس على الدراما المصرية الرمضانية 2023.

وقالت إحدى المواطنات إنها من متابعي مسلسل "الكبير أوي 7"، بسبب الأجواء الكوميدية به وأنها تنتظره كل يوم في رمضان خاصة عند اجتماع العائلة.

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وقال مواطن آخر إنه يفضل مشاهدة المسلسلات الدينية خاصة مسلسل "الإمام"، لأنه جيد جدًا متمنيًا أن يواصل الطريق الذي بدأ به.

وأضاف آخر، إنه يفضل الأعمال الكوميدية مثل مسلسل "100 حمد لله ع السلامة"، لأنه يخرجهم من النكد والهم.

وأكد آخر أنه يفضل متابعة الأعمال التي تعبر عن قضية مثل مسلسل "الكتيبة 101"، لأنه يرى هذه الأحداث في بلدهم.

وأشار آخر إلى أنه يتابع مسلسل "مذكرات زوجية"، حتى يستفيد منه بعد زواجه.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6 مسلسل رسالة الإمام موعد اعادة مسلسل رسالة الإمام 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5 مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة مشاهد مسلسل الكتيبة 101

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