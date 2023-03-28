مسلسل «عملة نادرة» الحلقة 6.. جمال سليمان يهدد بحرق نجع عبدالجبار

تصاعد غضب عبد الجبار الذي يقوم بدوره جمال سليمان في الحلقة 6 من مسلسل "عملة نادرة"، حيث ظهر لأهل النجع وهددهم بحرق كل شيء إذا لم يظهر يوسف حفيده ونادرة التي تقوم بدورها نيللي كريم حتى الساعة العاشرة مساء.

تفاصيل مسلسل عملة نادرة الحلقة 6

الكبير يهدد بحرق النجع

الأمر وصل إلى عائلة أبو عصاية الذي يقوم بدوره كمال أبورية الذي قرر الذهاب إلى عبدالجبار من أجل وقف الأمر قبل أن يتأذى العديد من الأشخاص الذين لا دخل لهم بكل تلك الأمور.

لكن أخيه عطية الذي يقوم بدوره أحمد فهيم حاول منعه حتى لا تهتز مكانة العائلة، فهل سيستمع له، وهل سينفذ الكبير تهديده بحرق النجع، وكيف سيكون رد فعل نادرة.

مسلسل "عملة نادرة" يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبدالعاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبدالعاطي، مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضًا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.

وعادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".