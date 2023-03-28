الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندي: لا يجوز تجسيد الصحابة والأنبياء فى الدراما

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الناس يخلطون دائماً بين الولي والصحابي، معبراً: "السيدة نفيسة من أولياء الله الصالحين وليست من الصحابة".

الإمام الشافعي 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا يجوز تجسيد الصحابة والأنبياء وذلك وفقا لفتوى صادرة عن الأزهر الشريف، متسائلاً: «هل فتوى الأزهر الشريف قالت أولياء الله أو الناس أو الطيبين أو المؤمنين أو العلماء أو الفقهاء، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين".

لغة العصر 

وأشار إلى أن البعض انتقد اللغة في مسلسل الإمام الشافعي، مشيراً أنه لا يرى أي داعي لتلك الانتقادات، خاصة وأن العمل الدرامي يجب أن يخاطب لغة العصر، معبراً: "عاوز أفهم قضية اللغة عاملة مشكلة لكم ليه، هو وظيفة العمل الدرامي يعمل إيه؟ مش وظيفة العمل الدرامي إنه يكلمك أنت ولا يكلم الناس اللي كانوا موجودين من 7 آلاف سنة".

خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية دي ام سي لعلهم يفقهون مسلسل الإمام الشافعي

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بعد الفاصل

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