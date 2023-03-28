الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية فى بيلا بكفر الشيخ

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

واصل جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، جهوده في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، حرصاً من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، والمهندس رجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمشاركة كافة الجهات الرقابية والتفتيشية، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمدينة بيلا.

شارك في الحملة، محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة، ومحمد البيلي، ووليد خير الله، بجهاز حماية المستهلك، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، والدكتور عبدالحميد محمود وربيع حافظ وهاني عبد القادر، بإدارة بيلا الصحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، لوجود مخالفات ببعض المنشآت التجارية، والتي تضمنت 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، بجانب محضرين بمضبوطات سلع غذائية مجهولة المصدر، ومحضر بمضبوطات سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة تكثيف عمليات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل وعلي مواجهته والقضاء عليه قدر الإمكان وبكل الوسائل المتاحة.

بيلا التموين سلع كفر الشيخ محاضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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