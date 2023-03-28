الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يوافق على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفورى

السيارات
السيارات

منحت دول الاتحاد الأوروبي، موافقة نهائية الثلاثاء، على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من العام 2035، بعد تخلي ألمانيا عن تحفظاتها.
وكان التصويت شكليًا بعدما أيّد سفراء دول الاتحاد الأوروبي الإثنين، الاتفاق التاريخي.
وافقت غالبية وزراء دول الكتلة الأوروبية على الحظر الثلاثاء، خلال اجتماع في بروكسل، وكانت بولندا المعارضة الوحيدة. وامتنعت كلّ من بلغاريا وإيطاليا ورومانيا عن التصويت.
والاتفاق التاريخي على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من العام 2035 يكتسي أهمية كبرى على صعيد خطّة التكتل الرائدة للتحول إلى اقتصاد "محايد مناخيا" بحلول العام 2050، مع انعدام انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.
لكن في خطوة غير مسبوقة قامت بها هذا الشهر، عرقلت ألمانيا الرائدة في قطاع صناعة السيارات الاتفاق في اللحظات الأخيرة، بعدما أقر وفق الآلية التشريعية التقليدية للاتحاد الأوروبي.
وطالبت برلين بروكسل بتوفير ضمانات بأن يتيح القانون بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات تعمل باحتراق الوقود شرط استهلاكها الوقود التركيبي، وفق الاتفاق الذي أعلن عنه السبت.
ولا تزال أنواع الوقود التركيبي التي أرادت ألمانيا إعفاءها من الحظر قيد التطوير، ويتم إنتاجها باستخدام كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.
والتقنية غير مثبتة، لكن المصنّعين الألمان يأملون في أن تؤدي إلى توسيع إطار استخدام المحركات العاملة باحتراق الوقود.
يعتقد مراقبون أن حسابات سياسية محلية تقف وراء تحرك ألمانيا الأولى لعرقلة الصفقة، والذي أثار استياء بعض شركاء برلين الأوروبيين.
ويقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس، ائتلافًا حكوميًا مع حزبي الخضر والليبراليين المدافعين عن الخطوة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا، السبت، التوصّل إلى اتفاق يضع حدا للخلاف حول مشروع حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035.
وكتب مسؤول المشاريع المناخية في المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، على "تويتر"، الثلاثاء، "مع التصويت النهائي لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو التنقل بصفر انبعاثات".

الاتحاد الأوروبي حظر مبيعات مبيعات السيارات السيارات الجديدة الأحفوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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