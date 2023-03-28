ضبط 170 طربة «حشيش» بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية وسيناء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديريتى أمن (الإسكندرية - وشمال سيناء) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمى شرطة (العطارين - أول العريش) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (3 عناصر إجرامية) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزتهم (170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول).

كما تم ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، بحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,500,000 جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.