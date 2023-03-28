الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو الاتحاد العربي للمناخ: التغيرات المناخية تؤدي لانتشار الأمراض والخسائر في الأرواح

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية وعضو الاتحاد العربي للمناخ، إن مصر لها دور كبير في الاهتمام بالتغيرات المناخية من خلال قمة المناخ كوب 27 والتي حصلت على إشادة عالمية، مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى نتائج قمة شرم الشيخ فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية الشديدة والتي تؤدي لانتشار الأمراض والخسائر في الأرواح.

 

وأضاف شعلة، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن حدوث حرائق الغابات لا تكون ناتج لحظي ولكنه يحدث مع الجفاف الشديد وبناء عليه تحدث الحرائق والخسائر الفادحة في الأرواح وكذلك الموارد، وبالتالي يجب وضع خطة للتكيف مع الآثار للتغيرات المناخية وخطة للتعامل معها.


وأوضح رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية وعضو الاتحاد العربي للمناخ، أن قمة شرم الشيخ تضمنت مقترحات وخطط لهاتين النقطتين وأن دول العالم المسببة للتغيرات المناخية عليها تحمل نتيجة تصرفاتها وهو ما يجب عمله من خلال مؤتمر آخر لمناقشة تطبيق مخرجات قمة شرم الشيخ.

التغيرات المناخية التكنولوجيا الحيوية الجفاف الشديد الخسائر الفادحة الاتحاد العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

«أكل الثعبان دون شفقة».. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال و«السقا»

محمد نصرالدين رئيسًا تنفيذيًا لـ«المصرية للاتصالات»

السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بالصف

ضبط شخصين ينصبان على عملاء البنوك بالمنيا

ضبط 170 طربة «حشيش» بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية وسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

( أنا امرأة )

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

«رسالة المتحدة»

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

صور

المصريون يقبلون على شراء الحلويات فى رمضان

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف