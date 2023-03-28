عضو الاتحاد العربي للمناخ: التغيرات المناخية تؤدي لانتشار الأمراض والخسائر في الأرواح

قال تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية وعضو الاتحاد العربي للمناخ، إن مصر لها دور كبير في الاهتمام بالتغيرات المناخية من خلال قمة المناخ كوب 27 والتي حصلت على إشادة عالمية، مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى نتائج قمة شرم الشيخ فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية الشديدة والتي تؤدي لانتشار الأمراض والخسائر في الأرواح.

وأضاف شعلة، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن حدوث حرائق الغابات لا تكون ناتج لحظي ولكنه يحدث مع الجفاف الشديد وبناء عليه تحدث الحرائق والخسائر الفادحة في الأرواح وكذلك الموارد، وبالتالي يجب وضع خطة للتكيف مع الآثار للتغيرات المناخية وخطة للتعامل معها.



وأوضح رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية وعضو الاتحاد العربي للمناخ، أن قمة شرم الشيخ تضمنت مقترحات وخطط لهاتين النقطتين وأن دول العالم المسببة للتغيرات المناخية عليها تحمل نتيجة تصرفاتها وهو ما يجب عمله من خلال مؤتمر آخر لمناقشة تطبيق مخرجات قمة شرم الشيخ.