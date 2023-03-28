الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحالة تاجر تمويني للنيابة لتهريبه السلع المدعمة بالسوق السوداء

تموين
تموين

أحالت مديرية التموين بالشرقية تاجرا تموينيا بقريه العواسجة، للنيابة لتهريبه 2849 كيلو سكر و1427 زجاجة زيت مدعمة لبيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت حملة بالمرور على محل تاجر تموينى آخر كائن نشاطه بنفس القرية، وتبين غلقه للمحل وعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد، وتم تحرير المحضر رقم 4217 لسنة 2023 جنح ههيا ضد صاحب النشاط المخالف.

 

إدارة تموين الدكتور علي المصيلحي التجارة الداخلية التموين والتجارة السلع التموينية السكر التمويني الزيت التمويني إحكام الرقابة

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بعد الفاصل

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