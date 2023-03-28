الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الرماية استعدادات استضافة بطولة العالم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، للوقوف علي تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم لرماية الخرطوش، والتي تُقام على ميادين مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من ٢٥ أبريل وحتى ٢ مايو ٢٠٢٣ بميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وذلك بمشاركة ٦٠٠ رامي من ٥٨ دولة.

وبحث وزير الشباب والرياضة استعدادات استضافة البطولة والأماكن المقترحة لاستقبال اللاعبين المشاركين، والإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المشاركين.

وأكد وزير الشباب والرياضة ثقته بأداء اتحاد الرماية واللجنة المنظمة بالتنسيق مع الوزارة فى تنظيم البطولة على أعلى مستوى، وتحقيق النجاح لها على مختلف الأصعدة الفنية والإدارية واللوجستية، مشيرًا إلى عزم الجميع لمواصلة نجاح وتفوق مصر في استضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.

وأكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن الاتحاد يتحرك مع خُطى الدولة وتعليمات وزير الشباب والرياضة لتسخير كل إمكانيات الاتحاد لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، وتأكيد قدرات مصر الضخمة في استضافة كل الفعاليات الرياضية، وتأكيد سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة، وإظهار مصر بمظهرها اللائق، وأنها قادرة على تنظيم كل الفعاليات والمنافسات العالمية والإفريقية والعربية والمحلية.

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والإجراءات ميادين مصر منافس مقترح وزير الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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