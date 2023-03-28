الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو «الشئون الإسلامية» بالبحرين: مركز مصر الثقافى الإسلامى يعزز مكانتها كمنارة للعلم

مصر الثقافي الإسلامي
مصر الثقافي الإسلامي

أعرب الدكتور عبداللطيف محمود آل محمود، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، عن فخره واعتزازه بحضور حفل افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

وقال، في بيانٍ له اليوم، إن مركز مصر الثقافي الإسلامي يُعد صرحًا كبيرًا ومنارة ثقافية فكرية ودينية تؤكد مكانة مصر كمنارة للعلم والفكر الوسطي المستنير عبر مر العصور، من خلال احتضانها الأزهر الشريف كمنارة يؤمها كل راغب في العلم والفكر المستنير من شتى أرجاء العالم الإسلامي.

وأثنى الشيخ آل محمود، على إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بناء مصر الحديثة، وفخره كمواطن عربي بالإنجازات التي تتحقق كل يوم، مثمّنًا دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي وإرساء دعائم الأخوة والإنسانية والتعايش والحوار بين الأديان، مؤكدًا أن قوة مصر وتقدمها من قوة وتقدم الدول العربية كافة.

وثمّن الشيخ آل محمود، المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للبلدين، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية المصرية الوطيدة والمتجذرة تُعد نموذجًا متميزًا يُحتذى به للعلاقات العربية الأخوية.

كما أكد اعتزاز مملكة البحرين بقيمة مصر التاريخية وحضارتها وإسهاماتها المُشّرفة كعمق حيوي واستراتيجي لأمتها العربية والإسلامية، ومواقفها القومية البارزة والرائدة في دعم المملكة وتعزيز نهضتها، ونصرة قضايا الأمة.

عضو البحرين المجلس الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر مركز مصر الثقافي الإسلامي العاصمة الإدارية

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