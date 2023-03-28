الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات الجيرة وراء مصرع عاطل بشبين القناطر

جثة
جثة

لقى عاطل مصرعه على يد ميكانيكى، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر المركزي، باستقبال جثة عاطل إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، ادعاء مشاجرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمود س س"، 33 سنة، عاطل، مقيم قرية تل بني تميم بجرح نافذ بالصدر، وتوفي على إثرها.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وبين "حافظ. ش"، 27 سنة، ميكانيكي، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة وقيام المتوفي بركن سيارته أمام منزل المتهم، باستخدام سلاح أبيض "سكين".

تم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة جرح نافذ بالصدر مشاجرة محافظة القليوبية

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بعد الفاصل

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