مسلسل أمير كرارة| موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6 والقناة الناقلة

يواصل مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والمعروض حاليا ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الجاري أحداثه الشيقة حيث بدأت الأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى.

ويغرد النجم أمير كرارة منفردًا بمسلسل سوق الكانتو بسبب قصته التي تحمل طابع خاص ومختلف خاصة وأن أحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة منذ عام 1920، بالإضافة إلى مشاركة النجمة مي عز الدين في دور البطولة النسائية مما أضاف للعمل بشكل كبير.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 6

وتشهد الحلقة السادسة من مسلسل سوق الكانتو والمقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة والشيقة التي تدور داخل سوق البالة بجانب المشاهد التي تجمع أمير كرار ومي عز الدين.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة بشكل حصري عبر شبكة قنوات DMC الفضائية وتأتي مواعيد البث على النو التالي:

البث الأول في تمام الساعة التاسعة مساء

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا

الإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا

يعرض عبر منصة watch it الرقمية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

مسلسل سوق الكانتو

تردد قناة dmc الفضائية

التردد 11449

الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة HD.

قصة وأحداث مسلسل سوق الكانتو

مسلسلس سوق الكانتو تدور أحداثه في عام 1920 حول طه القماش الذي يجسد دوره النجم أمير كرارة وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، ويتعرض أميرة كرارة خلال الأحداث إلى مشاجرة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أبطال وصناع مسلسل سوق الكانتو

مسلسل "سوق الكانتو" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن وهم كل من: