الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوق الكانتو الحلقة 5.. «كرارة» يثبت براءته من حرق المخزن أمام شيخ الحارة

سوق الكانتو
سوق الكانتو

لفتت الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو الأنظار بأحداثها الشيقة والمثيرة والتي تحمل العديد من الألغاز الجديدة، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من النجوم، ويعرض على قناة dmc.

أصر “طه القماش” أمير كرارة على أن يظهر حقيقة حرق مخزن “عوض” ضياء عبد الخالق، فطلب من “بدوي الحرامي” أن يسرق أحد مخازن “عوض” الأخرى، والتي تحتوي على البضاعة التي زعم “عوض” حرقها من قبل “طه”، وكان مقابل الأخير لـ “بدوي” أما هذه المهمة، أن يساعده للعودة إلى السوق وممارسة تجارته للأقمشة مرة أخرى بعد طرد جده “حسنين” عبدالعزيز مخيون للأخير.

ويتسطع “طه” أمير كرارة إثبات براءته بالفعل أمام شيخ الحارة، بعدما تمت مهمة سرقة مخازن عوض واحتواءها على البضاعة المفقودة، وانتهت الحلقة على مشهد انتصار “طه” على “عوض” أمام شيخ الحارة، ومن المقرر أن تكشف الحلقة 6 المقبلة عن رد فعل “عوض” ضياء عبد الخالق بعد اكتشاف مكيدته.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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