الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس «الشعب الديمقراطي»: تفاعل الرئيس السيسي مع مقترح «الحوار الوطني» يؤكد جديته

خالد فؤاد
خالد فؤاد

قال خالد فؤاد، رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي نفَّذ وعده الذي قطعه على نفسه في حفل «إفطار الأسرة المصرية» العام الماضي، حينما قرر أن يتم عرض مخرجات الحوار الوطني عليه شخصياً.

وأضاف «فؤاد»- خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء- أن استجابة الرئيس السيسي لمقترح الحوار الوطني يرسل رسالة بمدى جدية الحوار الوطني، ومدى ترقبه شخصياً لمخرجات هذا الحوار وما ينتج عنه، مستدلاً على ذلك بنشر الرئيس السيسي تدوينه عبر حسابه الرسمي في فيسبوك أمس.

وتابع أن مقترح الإشراف القضائي على جميع الاستحقاقات القادمة يؤكد أن أمانة الحوار متيقظة وقامت بتقديم هذا المقترح كأول تفعيل لأعمالها في المخرجات التي تمس مستقبل البلد، وتجعل الانتخابات في يد أمينة نثق فيها جميعًا.

الإشراف القضائي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الشعب الديمقراطي لحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني

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