خطاب مهم من التعليم بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين والأخصائيين

أصدرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين خطابًا للمديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين للعام الدراسي 2022/2023.

يأتي ذلك في إطار حرص الإدارة العامة للشئون الوظيفية للمعلمين على تنظيم العمل وتوحيده في أعمال الإدارة العامة للتنسيق "عام، فني، خدمات".

وجاء نص الخطاب كالتالي:

- نموذج اكسل لتغيير المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي.

- تنسيق التعليم العام «من مادة لمادة- من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية- من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية العامة لمادتي العلوم والدراسات فقط) للعام (2023/ 2024).

- تنسيق التعليم الفني «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي».

- تنسيق الخدمات «الأخصائيين».

وشدد الخطاب على أنه حرصا على دقة البيانات، حتى يتسنى سرعة الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين وذلك لأهمية البيانات ودقتها، على أن يتم موافاتنا بملف الاكسيل في موعد غايته 2023/5/30.