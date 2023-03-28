الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطاب مهم من التعليم بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين والأخصائيين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين خطابًا للمديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين للعام الدراسي 2022/2023.

يأتي ذلك في إطار حرص الإدارة العامة للشئون الوظيفية للمعلمين على تنظيم العمل وتوحيده في أعمال الإدارة العامة للتنسيق "عام، فني، خدمات".

وجاء نص الخطاب كالتالي:

- نموذج اكسل لتغيير المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي.

- تنسيق التعليم العام «من مادة لمادة- من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية- من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية العامة لمادتي العلوم والدراسات فقط) للعام (2023/ 2024).

- تنسيق التعليم الفني «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي».

- تنسيق الخدمات «الأخصائيين».

وشدد الخطاب على أنه حرصا على دقة البيانات، حتى يتسنى سرعة الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين وذلك لأهمية البيانات ودقتها، على أن يتم موافاتنا بملف الاكسيل في موعد غايته 2023/5/30.

----------------
----------------
اهتمام الدولة المركزية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسمى الوظيفي التنمية الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

تلاميذ مدرسة ابتدائية ببنى سويف يطلقون مبادرة «شارك فى الخير»

وزير التعليم العالى يناقش تطوير منظومة الطلاب الوافدين

آخر تحديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-3-2023

«إعلامى الوزراء» ينفى إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز حماية من السيول بوادى العريش

محافظ بنى سويف يوجه باستئناف الأمسيات الرمضانية ضمن برنامج «جلسات الدوار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف