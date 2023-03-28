الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دار نشر الجامعة الأمريكية تنشر كتابا عن استقلالية المرأة في مصر القديمة

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

نشرت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة كتاب جديد عن استقلالية وقوة المرأة في المجتمع المصري القديم بعنوان “Women in Ancient Egypt: Revisiting Power, Agency, and Autonomy”، حريرته الدكتورة مريم عياد، خريجة الجامعة لعام 1994، والأستاذ المشارك في قسم علم الاجتماع وعلم المصريات والأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

الكتاب نتيجة اجتماع عياد وزملاؤها ومجموعة من علماء المصريات في مؤتمر في 2019 بالجامعة لمناقشة أبحاثهم حول وضع المرأة في مصر القديمة في عدة مجالات مثل القانون، والتصوير الأدبي للمرأة ووصول المرأة إلى السلطة حيث قامت عياد لاحقا بجمع تلك الأبحاث وتحرير الكتاب. 

تقول عياد: “يستكشف الكتاب العديد من جوانب التجربة النسائية في مصر القديمة، كما يركز على مشاركتهن في المجال الاقتصادي وقدراتهن المهنية وهويتهن. إن العديد من الأوراق البحثية في هذا الكتاب هي نتاج أبحاث الدكتوراه التي أجراها مؤلفوها مؤخرًا، لذا فهي حقًا أبحاث جديدة ومتطورة”.

يضم الكتاب نحو 24 مقالة تقدم منظورًا تصحيحيًا عن المرأة في مصر القديمة، ويركز كل فصل على دراسة حالة محددة مع التركيز على فترة زمنية معينة أو شخصية تاريخية. كما تُظهر المقالات الكثير من الأدلة على استقلالية وقوة المرأة في مصر القديمة امتدادا من العصور الأولى إلى العصر المتأخر.

تقول عياد والتي بدأ اهتمامها بالمرأة المصرية القديمة في وقت مبكر: "أعددت رسالتي وكتابي الأول عن النساء اللواتي حملن لقب زوجة الإله آمون، وكانت هؤلاء النساء ذوات النفوذ ممن لديهن سلطة دينية وكن عازبات، على حد علمنا، ومع ذلك كن على قدم المساواة مع الملك فيما يتعلق بطقوس المعابد، لذلك كانت هناك بالفعل فكرة أن النساء يتمتعن بقوة أكبر مما ينسب إليهن في العادة".

وأضافت عياد أن فكرة إقامة المؤتمر وتنفيذ الكتاب جاءت نتيجة الإحباط الذي شعرت به بسبب التحيز الجندري في علم المصريات، حيث قالت أنه على الرغم من أن غالبية علماء المصريات الآن هم من الإناث، فمن الواضح أن العديد ما يطلق عليه حقائق حول النساء في مصر القديمة ليس صحيحا، وقد تم تشكيل تلك الحقائق في الواقع وفقًا للمفاهيم المسبقة للباحث الغربي الأبيض. 

كما أشارت عياد إلى وجود تحيز أكاديمي ضد الدليل على استقلالية وقوة المرأة سواء كان ذلك في مصر القديمة أو مصر القبطية، وتقول: "غالبًا ما يُفترض أن المرأة كانت عاجزة ولا تستطيع فعل أي شيء بينما في الواقع كانت المرأة في مصر القديمة تمتلك وترث الممتلكات، وتبدأ في اجراءات الطلاق وتشارك في مجالس المدينة".

إجراءات الطلاق اجتماع الإجتماع الدكتوراة الدكتور الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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