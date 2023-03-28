الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 3 مستريحين استولوا على 14 مليون جنيه بسوهاج

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص؛ لاتهامهم بالاستيلاء على قرابة 14 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح بسوهاج.

أسفرت التحريات عن ضبط شخصين؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على 12 شخصاً يقيمون بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري.

وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامي من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 8,4 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على 5 أشخاص يقيمون بمحافظة سوهاج عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 5,5 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مقابل أرباح سوهاج

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بعد الفاصل

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