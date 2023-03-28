10 سيارات لشفط تراكمات ناتجة عن كسر ماسورة مياه بمحيط سور مجرى العيون

قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، إنه تم الدفع بـ10 شفاطات لرفع تراكمات المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه بمحيط سور مجرى العيون وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات؛ تحقيقًا للسيولة المرورية.

جاء ذلك خلال متابعة نائب محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، لأعمال إصلاح ماسورة مياه بالخط 150 بشارع مجرى العيون أمام مستشفى 57357.

ووجهت مرفق المياه بالدفع بكافة الإمكانات من المعدات والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من الإصلاح، والعمل على رفع كافة تراكمات المياه وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات.

وكانت غرفة عمليات حي السيدة زينب بجانب المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بحدوث كسر بماسورة مياه بالخط 150، وعلى الفور انتقل مسئولو ومدير المتابعة الميدانية بالحي لموقع البلاغ وتبين حدوث كسر بماسورة مياه، ما أدى لتراكم المياه بالشارع.

ولعدم التأثير على حركة المرور تم الدفع بسيارات شفط وكسح المياه وتم فتح الطريق أمام حركة السيارات، وأعمال الإصلاح جارية حتى عودة المياه إلى طبيعتها بالمنطقة المشار إليها.

