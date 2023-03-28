أسعار مخفضة.. جامعة أسيوط تفتتح معرض «بيتك عمار» للأثاث المنزلي

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار وتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان المعظم، لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميًا وفرض الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومراقبة الأسعار بالمحلات التجارية والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات بكافة أنواعها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من تنظيم حملات الرقابة التموينية مواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من جودة وسلامة المنتجات والسلع المعروضة وطمأنة المواطنين عن مدي توفير جميع السلع من المواد الغذائية وفرض السيطرة الكاملة على الأسواق والتصدي بكل حسم لكل من يحاول استغلال الظروف.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين والصحة، ومراقبة الأغذية والرخص والإشغالات والنظافة والبيئة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها.

وفي إطار توجيهات محافظ أسيوط، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة تموينة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية برئاسة مصطفى على رئيس المركز ومشاركة نواب رئيس المركز وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومفتشي التموين ومسئولي الرخص والإشغالات والبيئة بالمركز.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد ٢١ محضر لمخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين بالأسعار واحتكار السلع الغذائية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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