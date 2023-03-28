الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي راحة من التدريبات اليوم.. والدوليون ينتظمون غداً استعداداً لمواجهة الهلال

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح لاعبي القلعة الحمراء راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بعد العودة من الإجازة السلبية التي حصلوا عليها لمدة 5 أيام عقب رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء غد الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن ينتظم لاعبي الفريق الأول الدوليين المنضمين للمنتخب الأول أمثال محمد الشناوي ومحمد هاني وحمدي فتحي وأحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم ومحمود كهربا بخلاف الثنائي المحترف التونسي علي معلول والمالي إليوديانج بجانب لاعبي المنتخب الأولمبي مثل حمزة علاء ومحمد أشرف ورأفت خليل.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر أمس الإثنين على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، كما عقد المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمباراة الهلال.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

استاد القاهرة الدولى الهلال السوداني التونسي علي معلول محمد عبدالمنعم محمود كهربا مارسيل كولر

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