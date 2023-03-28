الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وإصابة 3 في مشاجرة بالشرقية

مصرع سيدة
مصرع سيدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على 8 أشخاص في مشاجرة التي شهدتها قرية خلوة الشرفا التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبو حماد، يفيد بلاغاً بوقوع مشاجرة بين طرفين ناحية خلوة أبو مسلم.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد لموقع البلاغ، وتبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين داخل محل بقالة، ثم تطورت المشادة إلى مشاجرة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة، فيما لقيت سيدة عمرها 65 سنة مصرعها.

تم نقل المتوفاة إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفية تبين حدوث وفاتها إثر إصابتها بأزمة قلبية، تم ضبط 8 من طرفي المشاجرة من قبل الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

مديرية أمن الشرقية مشاجرة القبض مركز شرطة أبوحماد مشادة كلامية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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