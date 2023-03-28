الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

15 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

محكمة
محكمة

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 15 أبريل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية، في منطقة الوراق بالجيزة.

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، والمقيدة برقم 5298 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم «ح.س» 29 عامًا في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، بقتل المجني عليها كريمته الطفلة «م»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.
وتبين أنَّ المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأنَّ كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها .

محكمة الاستئناف قتل محاكمة المتهم الجيزة الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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