لإجراء أعمال الصيانة.. فصل التيار الكهربائي بمنطقة رافع مياه السيركو بمطروح

أعلنت محافظة مطروح، عن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحطه محولات الألبان، و تم فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن منطقة رافع مياه السيركو بمدينة مرسي مطروح.

وفي ذات السياق، كانت قد قالت محافظة مطروح، في بيان اعلامي لها، أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحطه محولات الألبان بداية من يوم 27 مارس وحتي يوم 29 مارس 2023 والتي تطلب فصل التيار عن بعض المناطق بداخل مدينة مرسي مطروح وخارجها.

وأوضح البيان انه سيتم فصل التيار بداية من 6 صباحا وحتى8 صباحا في المناطق التالية يوم الاثنين 27 مناطق غرب المدينة " الأبيض، عجيبة، فندق كارلوز، محطة تحلية المياه بكليوباترا، خلف مساكن اللوكس " ووسط المدينة " البنك الأهلي، المحكمة الجديدة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قسم شرطة مطروح " ويوم الثلاثاء 28 مارس بمناطق " رافع مياه السيركو " و يوم الأربعاء 29 مارس بمناطق منطقة "الأفراد والتليفزيون " .