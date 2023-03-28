أنهى حياته قبل الإفطار.. التحقيق فى مقتل شاب فى المرج

تباشر نيابة المرج التحقيق في واقعة قتل شاب على يد آخر بسبب وجود خلافات مع شقيقه بمنطقة المرج. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وكشفت التحريات عن أن المتهم يجمعه سابق خلافات مع شقيق الضحية، فقرر الانتقام منه، ويوم الحادث قبل الإفطار شاهد الضحية يسير بالشارع، فانهال عليه وسدد له طعنات نافذة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بمقتل شاب بعدة طعنات على يد آخر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بعدة طعنات، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.