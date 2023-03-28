«القاهرة الإخبارية» ترصد وصول حاملة طائرات أمريكية لقاعدة بحرية بكوريا الجنوبية

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيمتز" التي تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بوسان البحرية، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سول، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن الأسطول الـ11 الأمريكي الذي يشمل حاملة الطائرات نيمتز، سيصل إلى بوسان في اليوم التالي لتعزيز التعاون الودي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة احتفالا بالذكرى السنوية الـ70 للتحالف بين البلدين، وتعزيز الدفاع العسكري المشترك.

ويتكون الأسطول الـ11 الأمريكي من: