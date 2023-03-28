الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أقدم صانع قطايف بالفيوم: «الإقبال على الشراء كثيف والناس عايزة تفرح برمضان»

صانع قطايف
صانع قطايف

يعد شحاته عبد الرسول، أقدم صانع حلويات رمضان "القطايف والكنافة" بمدينة الفيوم، حيث يعمل بها منذ حوالى 55 عاما، ويقبل عليه الكثير من المواطنين لشراء تلك الحلويات التي لا تكاد تخلو منها موائد رمضان بالمنازل، كما أن زبائنه يعرفونه بالاسم.

وقال شحاته عبد الرسول أقدم صانعي القطايف، بمحافظة الفيوم، لـ "الدستور" إنه توارث المهنة عن والده، منذ أكثر من 55 عاما، مشيراً إلى أن شهر رمضان المبارك من الأشهر التي ينتظرها أبناء محافظة الفيوم من كل عام وأنا واحد منهمأن الناس بتكون عايزة تفرح خلالال الشهر الكريم.

- العمل من الفجر للآذان المغرب

و أكد أن الاقبال على شراء القطايف هذا العام كثيف من أهالي المحافظة حيث أن زبائنه يأتون إليه من المراكز والقرى البعيدة بالاسم، موضحاً أن يوم العمل يبدأ من بعد السحور، حيث يبدأ العمال فى الإعداد للمعجنات  ثم يبدأون فى انتاج القطايف بأشكالها والكنافة، ويستمر العمل حتى أذان المغرب يوميا، قائلاً" بنبدأ الشغل والبيع من الساعة 4 صباحا لآذان المغرب، وأضاف أنه ابتكر ماكينة لصنع القطايف يدويه لتوفير الوقت ونظافة وجودة المنتج وتوفير أيدي عاملة".

 - أحجام القطايف

وعن الاحجام  في القطايف، أشار إلى أن احجام القطايف تتنوع في حجمها و علي حسب الزبون حيث أن النوع الأول قطايف للحمه علي الصاج و يكون حجمها كبير و أيضاً يوجد احجام منها الصغيرة و الوسط و أيضا حجم العصافيري و يكون حجمها صغير جداً، و سعر الكيلو من القطايف 30 جنيها.

 

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أقدم صانع قطايف الفيوم الاقبال المواطنين شهر رمضان

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بعد الفاصل

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