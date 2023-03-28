الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«المؤتمر» يشيد باستجابة الرئيس السيسي السريعة لمقترحات الحوار الوطني

الدكتور رضا فرحات
الدكتور رضا فرحات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بالاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني، الخاصة بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وهو ما يعني استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات مشيرا إلي أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد جدية الدولة وحرصها على خروج نتائج فعالة للحوار الوطني في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطية.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن الجمهورية الجديدة تعلي من قيمة الديمقراطية وترسخ لدولة مؤسسات، لافتا إلى أن تفاعل الرئيس السيسي السريع مع مقترحات وقرارات إدارة الحوار الوطني، يكشف حرص القيادة السياسية على طمأنة جميع أطراف العملية السياسية، وأننا أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة مقبلة تحدد فيها القوى الوطنية أولويات العمل الوطني واستمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات و يبرهن على نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار فرحات إلي أن الحوار الوطني يحمل تطلعات وآمال كبيرة لأبناء الوطن والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التي تساعد على إنجاح التجربة.

وأوضح أن الحوار الوطني، فرصة كبيرة لخروج قوانين تتوافق عليها كل القوى السياسية، مؤكدا أن الحوار الوطني حقق مكاسب عديدة منذ دعوة الرئيس السيسي له سواء من خلال الانفتاح السياسي والحراك الحزبي الذي شهدته العملية السياسية، أو من خلال لجنة العفو الرئاسي.

الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي العملية الانتخابية اللواء دكتور رضا فرحات القوى الوطنية امناء الحوار الوطني

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