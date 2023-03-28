الثلاثاء 28 مارس 2023
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سياسي

برلمانى: الرئيس حريص على تطبيق الديمقراطية.. والحوار الوطنى يثرى الحياة الحزبية

النائب شحاتة أبوزيد
النائب شحاتة أبوزيد

أشاد النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا إن ذلك يؤكد سعي الدولة في ظل قيادتها الحكيمة على إرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية.

وأكد أبوزيد، في بيانه، أن استجابة الرئيس السيسي قوية وسريعة لأولى نتائج الحوار الوطنى، وتبلور جديته، وخروجه بنتائج فعالة وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها وخير دليل على ذلك هو الاستجابة السريعة للرئيس.

ولفت أبوزيد، إلى أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة هامة لنزاهة أي انتخابات.

واختتم بالتأكيد على أن الحوار الوطنى يدعم توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة، كما أن الرئيس السيسي يثبت دائما حرصه على أي مقترح من شأنه يزيد من ضمانة سير العملية الانتخابية موجها له الشكر على إعلانه برعاية مقترح الحوار الوطنى.

 

النائب شحاته أبو زيد مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى الإشراف القضائي

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