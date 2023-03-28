النائب عمرو هندي: استجابة السيسي لمقترح الإشراف القضائي يؤكد جدية الحوار الوطني

ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تعقد بعد شهر يناير 2024، وهي الموعد المقرر فيها انتهاء الإشراف القضائي، مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسي لإدارة الحوار الوطني، تؤكد أننا أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة مقبلة تحدد فيها القوى الوطنية أولويات العمل الوطني.

وقال "هندي"، في تصريحات له، اليوم، إن الحوار الوطني يمثل علامة فارقة في الجمهورية الجديدة، التي تتسع لجميع أبنائها المخلصين، رافعة شعار "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، والتي يتخذها الرئيس السيسي منهجًا، لافتًا إلى أننا أصبحنا أمام مشهد ديمقراطي، ينبئ بمساحات مشتركة جديدة تسع الجميع.

وشدد على أن الحوار الوطني بارقة أمل، يعقد الجميع آماله عليها، وقد حقق مكاسب عديدة منذ دعوة الرئيس السيسي له، سواء من خلال الانفتاح السياسي والحراك الحزبي الذي شهدته العملية السياسية، أو من خلال لجنة العفو الرئاسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".