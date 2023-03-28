الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب عمرو هندي: استجابة السيسي لمقترح الإشراف القضائي يؤكد جدية الحوار الوطني

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تعقد بعد شهر يناير 2024، وهي الموعد المقرر فيها انتهاء الإشراف القضائي، مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسي لإدارة الحوار الوطني، تؤكد أننا أمام عملية إصلاح سياسي ومرحلة مقبلة تحدد فيها القوى الوطنية أولويات العمل الوطني.

وقال "هندي"، في تصريحات له، اليوم، إن الحوار الوطني يمثل علامة فارقة في الجمهورية الجديدة، التي تتسع لجميع أبنائها المخلصين، رافعة شعار "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، والتي يتخذها الرئيس السيسي منهجًا، لافتًا إلى أننا أصبحنا أمام مشهد ديمقراطي، ينبئ بمساحات مشتركة جديدة تسع الجميع.

وشدد على أن الحوار الوطني بارقة أمل، يعقد الجميع آماله عليها، وقد حقق مكاسب عديدة منذ دعوة الرئيس السيسي له، سواء من خلال الانفتاح السياسي والحراك الحزبي الذي شهدته العملية السياسية، أو من خلال لجنة العفو الرئاسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".

إدارة الحوار الوطني استجابة الرئيس السيسي الاشراف القضائي علي الانتخابات الحوار الوطنى القوى الوطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

حمزة يوسف أول مسلم يفوز برئاسة حكومة إسكتلندا

وصفات سريعة للسحور فى اليوم السادس من رمضان

غناء أحمد سعد.. كلمات أغنية تتر بداية مسلسل «جعفر العمدة» (فيديو)

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

مجدى البدوى: مجلس أمناء الحوار الوطنى يتحرك وفقا لخطوات مدروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية