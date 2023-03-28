برلماني: استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطنى يؤكد الحرص على تطبيق النزاهة والشفافية

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، وتوجيهه للحكومة والجهات المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، قائلا إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطية.

وأضاف القطامي في تصريحات له، أن استجابة الرئيس السريعة تؤكد جدية الدولة وحرصها على خروج نتائج فعالة للحوار الوطني، فضلا عن السعي لمشاركة جميع الأطراف الوطنية فيه، مؤكدا أن استمرار الإشراف القضائى يمثل ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات.

وأشار القطامي إلى أن بدء جلسات الحوار الوطني في هذا التوقيت نقطة انطلاق هامة جدا، وأهم حدث سياسي جاء في عام 2023.

واختتم القطامي بالتأكيد على أن القرارات التي أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأخير تلبي متطلبات المصريين وتأتي في توقيت مهم تمر به الدولة جراء التأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.